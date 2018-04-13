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Два брошенных автомобиля выявили в Путевом проезде
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Два брошенных автомобиля выявили в Путевом проезде 

Управа Алтуфьевского района 1 час назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
Сотрудники управы Алтуфьевского района, представители ОАТИ Москвы и местного ОМВД выявили на территории два брошенных разукомплектованных автомобиля. В частности, они обнаружили авто марки ВАЗ без госномера по адресу: Путевой проезд, владение 13 и марки Skoda с госномером Х985ХР77 по адресу: Путевой проезд, д. 36/48. На транспортные средства наклеены уведомления о необходимости владельцам привести свои машины в надлежащее состояние или произвести эвакуацию своими силами.
Об этом сообщил советник отдела по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства управы района Владимир Сутченко.
— В случае невыполнения данного предписания, машины будут эвакуированы на площадку временного хранения для последующей утилизации, — уточнил Владимир Сутченко.
Отметим, что если во дворе дома долгое время находится ненужное хозяину транспортное средство, которое занимает парковочное место, мешает уборке территории или же просто ветшает и притягивает вандалов, об этом нужно сообщить в управу или диспетчерскую службу управляющей компании. (вт)
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