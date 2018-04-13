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На Нулевой Продольной Волгограда фура уперлась «лбом» в надземный переход
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На Нулевой Продольной Волгограда фура уперлась «лбом» в надземный переход 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В Центральном районе Волгограда еще одна фура стала пленницей низкой пешеходной эстакады возле речного порта. Не рассчитав впечатляющие габариты своей машины, водитель собрал пробку.
— То ли пятница 13-е, то ли банальная рассеянность автомобилиста, — рассуждают волгоградцы. — Из-за застрявшей машины водители легковушек стали утрамбовываться в пробке. Многие нарушают правила и разворачиваются через разделительную полосу. К слову, знак «Ограничение высоты» на эстакаде есть.
По словам проезжавших мимо автомобилистов, выйти из-под низкого свода большегруз не может уже больше получаса.
Первая фура не прошла под пешеходным переходом еще в конце декабря. Спустя месяц его коллега, наученный горьким опытом, решил не испытывать судьбу и перед эстакадой сдать назад. Уйдя от одной дорожной беды, дальнобойщик попал в другую: во время своих маневров, он врезался в кроссовер.
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