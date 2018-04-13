В двух районах Кировской области произошли аварии с участием большегрузов: фуры перевернулись в кювет

12 апреля в Кировской области произошли две аварии с участием большегрузов. Они перевернулись на трассах в Сунском и Белохолуницком районах. Первое ДТП произошло ночью. В 01:00 на 81-ом км автодороги Киров — Малмыж — Вятские Поляны водитель «КамАЗа» с прицепом при подъеме в гору не справился с управлением. Он совершил опрокидывание прицепа. В 8:05 в Белохолуницком районе перевернулся еще один грузовик. На 721-ом км трассы Кострома-Шарья-Киров-Пермь водитель « Вольво » с полуприцепом не справился с управлением. Фото — УГИБДД УМВД России по Кировской области