В двух районах Кировской области произошли аварии с участием большегрузов: фуры перевернулись в кювет 

12 апреля в Кировской области произошли две аварии с участием большегрузов. Они перевернулись на трассах в Сунском и Белохолуницком районах.
Первое ДТП произошло ночью. В 01:00 на 81-ом км автодороги Киров — Малмыж — Вятские Поляны водитель «КамАЗа» с прицепом при подъеме в гору не справился с управлением. Он совершил опрокидывание прицепа.
В 8:05 в Белохолуницком районе перевернулся еще один грузовик. На 721-ом км трассы Кострома-Шарья-Киров-Пермь водитель «Вольво» с полуприцепом не справился с управлением.
Фото — УГИБДД УМВД России по Кировской области