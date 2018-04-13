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В Болгарии в ДТП с автобусом погибли шесть человек и пострадали 20
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В Болгарии в ДТП с автобусом погибли шесть человек и пострадали 20 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
В Болгарии в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем погибли по меньшей мере шесть человек и пострадали еще 20. Об этом сообщает портал Novinite со ссылкой на экстренные службы.
Отмечается, что направлявшийся в Софию из Бургаса автобус столкнулся с легковым автомобилем около 11.00 мск, а затем перевернулся и упал в кювет. Согласно предварительной информации, водитель автобуса ехал осторожно и не является виновником аварии.
Как сообщается, в настоящее время движение по трассе временно перерыто. На месте работают бригады экстренных служб. По информации местного телеканала Channel 3, число жертв может достичь десяти человек.
Ранее в Барселоне на улице Араго грузовик протаранил группу пешеходов и сбил мотоциклиста.
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