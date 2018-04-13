Владелец «пожилой» «Волги» устроил взбучку водителю BMW в Симферополе. Видео

Очевидец запечатлел на видео дорожный конфликт, произошедший на днях на пересечении улиц Чехова и Севастопольской в Симферополе.

На записи видно, что водитель BMW читает нотацию владельцу «Газ-24», очевидно разъясняя неправоту поведения последнего.

После этого мужчина направился в сторону своего кроссовера, однако водитель «Волги», явно возмущенный услышанным, вооружился палкой и атаковал оппонента и его транспортное средства, которым досталось несколько ударов на двоих.

Что не поделили водители и чем закончилось противостояние — неизвестно.