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В Большечерниговском районе перевернулась фура, пострадали два человека
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В Большечерниговском районе перевернулась фура, пострадали два человека 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
В четверг, 12 апреля в 06:15 в Большечерниговском районе, 29-летний водитель фуры Mercedes, следуя по автодороге «Самара-Большая Черниговка» со стороны Самары в направлении республики Казахстан, по предварительной версии полицейских, не справился с рулевым управлением и съехал в кювет, где большегруз перевернулся, сообщает старший референт отделения информации Ильдар Хужин.
В результате ДТП водитель и его 31-летний пассажир получили телесные повреждения. Пострадавшие были доставлены бригадой «скорой помощи» в больницу.
По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель автомобиля в трезвом состоянии. По факту случившегося ДТП сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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