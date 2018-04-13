В Большечерниговском районе перевернулась фура, пострадали два человека

В четверг, 12 апреля в 06:15 в Большечерниговском районе, 29-летний водитель фуры Mercedes, следуя по автодороге «Самара-Большая Черниговка» со стороны Самары в направлении республики Казахстан, по предварительной версии полицейских, не справился с рулевым управлением и съехал в кювет, где большегруз перевернулся, сообщает старший референт отделения информации Ильдар Хужин.

В результате ДТП водитель и его 31-летний пассажир получили телесные повреждения. Пострадавшие были доставлены бригадой «скорой помощи» в больницу.