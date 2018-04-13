Поляк заснял на видео горящий военный грузовик США

Возгорание грузового автомобиля, принадлежащего подразделению вооруженных сил США, находящемуся в Польше, попало в объектив автомобильного регистратора. Об этом сообщают ВЕСТИ.

В минувшую среду, 11 апреля, автор видео передвигался на своем авто по трассе A2 между городами Тшцель и Йорданув. Прямо перед ним ехал армейский грузовик, который внезапно загорелся прямо на ходу. Водитель военного автомобиля экстренно затормозил и покинул транспортное средство, которое оказалось охвачено пламенем в считанные минуты.

В результате инцидента никто не пострадал, однако сгоревшая автоцистерна, использовавшаяся для перевозки воды, восстановлению не подлежит.

Как отмечают местные СМИ, накануне инцидента, снятого на видео, произошло еще одно дорожное ЧП с американскими военными — на автостраде А4 два грузовика столкнулись с войсковым конвоем, один человек получил травмы и был госпитализирован.