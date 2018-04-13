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Необычный фонтан появился в Санкт‐Петербурге
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Необычный фонтан появился в Санкт‐Петербурге 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Местные жители сообщили о прорыве трубы с холодной водой в Санкт‐Петербурге. Фотографию фонтана опубликовали в соцсети «ВКонтакте».
Фото: паблик «ДТП и ЧП  Санкт-Петербург
» в соцсети «ВКонтакте» Прорыв трубы произошел утром 13 апреля в Калининском районе
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