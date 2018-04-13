Необычный фонтан появился в Санкт‐Петербурге

Местные жители сообщили о прорыве трубы с холодной водой в Санкт‐Петербурге. Фотографию фонтана опубликовали в соцсети «ВКонтакте».

Фото: паблик «ДТП и ЧП Санкт-Петербург

» в соцсети «ВКонтакте» Прорыв трубы произошел утром 13 апреля в Калининском районе

Санкт-Петербурга. Холодная вода била струей из земли и поливала машины. ГУП «Водоканал» приступил к ликвидации последствий аварии.

Специалисты из Нидерландов презентовали жителям Волоколамска программу дегазации, которая будет реализована на полигоне «Ядрово». Эксперты объяснили, как сделают проколы в теле полигона, и где будет утилизироваться свалочный газ.