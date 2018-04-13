В Гильдии автошкол России поддержали ужесточение штрафов за тонировку

Педагогическое сообщество отечественных автошкол поддерживает дисциплинарные меры для злостных нарушителей ПДД, которые игнорируют не только правила вождения автомобилей, но и требования по их оборудованию, в частности, по тонированию стёкол, рассказал « Парламентской газете » президент Гильдии автошкол России Сергей Лобарев

Ранее первый зампред Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков сообщил «Парламентской газете», что планирует внести законопроект, который предполагает увеличение в 10 раз штрафа за нарушение правил тонировки автомобиля — с 500 рублей до 5000 рублей. По мнению законодателя, незначительная сумма штрафа не пугает сегодня нарушителей, из-за чего количество полностью затемнённых автомобилей постоянно растёт.

Как пояснил глава Гильдии автошкол России Сергей Лобарев, по закону лобовое и передние боковые стёкла машины должны быть прозрачными, тонировать можно только заднее и задние боковые.

«В России сейчас более 5,5 тысячи автошкол, которые ежегодно выпускают полтора — два миллиона водителей по 16 категориям и подкатегориям. Часто во время обучения мы рассказываем курсантам, что надо соблюдать не только букву, но и дух Правил дорожного движения. В мегаполисах, к примеру, при движении в плотном потоке иногда автомобиль, имеющий преимущество, может пропустить другую машину вперёд, чтобы разгрузить ситуацию на перекрёстке».

По его словам, водители, которые не соблюдают правила тонировки, затемняя передние стёкла авто, находятся практически без визуального контроля со стороны других участников движения.

«Это водительская этика, но для того, чтобы автовладелец понял, что его пропускают, он должен хорошо видеть того, кто ему уступает дорогу, — пояснил специалист. — Мало того, передняя тонировка ухудшает видимость самим нарушителям, поэтому они представляют опасность для других».