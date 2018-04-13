В Ростове-на-Дону к ЧМ-2018 водителей автобусов оденут в новую униформу

В Ростове-на-Дону к чемпионату мира по футболу водителей пассажирских автобусов оденут в новую униформу, которую заказала на аукционе портала госзакупок МУП «Муниципальная транспортная компания „РОСТОВПАССАЖИРТРАНС“.

Водители пассажирских автобусов большой вместимости будут одеты в специализированную форму: голубые сорочки с чёрными галстуками, белые жилеты и чёрные брюки.

До 28 апреля предприятие собирается приобрести 800 сорочек голубого цвета, с пуговицами, воротником-стойкой и короткими рукавами, а также мягкими резиновыми вставками на поясе. Брюки будут чёрного цвета, прямого покроя, со стрелками, заказано 400 штук.

На закупку такой униформы выделили более 943 тыс. рублей.

Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах. „Ростов Арена“ примет матчи Бразилия — Швейцария (17 июня), Уругвай — Саудовская Аравия (20 июня), Южная Корея — Мексика (23 июня) и Исландия — Хорватия (26 июня), а также игру 1/8 финала (2 июля).