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Депутат, виновный в ДТП, в котором погиб отец четверых детей, останется в колонии
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Депутат, виновный в ДТП, в котором погиб отец четверых детей, останется в колонии 

59.ru 54 минуты назад
Фото: 59.ru
Депутат Земского собрания Юсьвинского района будет отбывать наказание за смертельное ДТП в колонии-поселении. Пермский краевой суд рассмотрел его апелляцию и оставил приговор без изменения.
Ранее Кудымкарский городской суд приговорил депутата Андрея Быкова к двум годам и 10 месяцам колонии-поселения. Народного избранника признали виновным в ДТП, в котором погиб отец четверых детей. Авария произошла в декабре 2016 года на трассе Нытва — Кудымкар. 60-летний депутат из Коми округа ехал за рулем Audi-Q7. На одном из участков дороги его автомобиль выехал на встречную полосу, где врезался в Renault Logan. В результате аварии от полученных травм скончался 36-летний водитель Renault.
— Сегодня рассмотрели нашу апелляцию, приговор оставили прежним, — сообщил 59.ru адвокат депутата Вадим Хабиев.
Также Андрею Быкову запрещено управлять автомобилем в течение 2,5 лет. Суд признал потерпевшими пять человек: это жена и четверо детей погибшего. Каждому из них подсудимый должен выплатить по 600 тысяч рублей. Депутат в суде вину не признал.
Это не первое смертельное ДТП с участием Андрея Быкова. В 2003 году, когда он был депутатом Заксобрания Коми-Пермяцкого автономного округа, Быков сбил мужчину-пешехода в деревне Шерья.
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