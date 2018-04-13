Дополнительную остановку введут на маршруте автобуса №326

Об этом нашей редакции сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

Согласно источнику, на маршруте организуют двусторонний заезд к первому корпусу дома №48 по улице Борисовские пруды с добавлением остановочного пункта «улица Борисовские пруды, 48».

Напомним, автобус №326 следует по маршруту от станции метро «Алма-Атинская», вдоль улиц Братеевская, Ключевая, Алма-Атинская, Паромная, до Мячковского бульвара, улиц Братиславская, Кранодарская и Цимлянская. Автобус следует также через районы Марьино и Люблино. По схожему маршруту из района Братеево до Марьино курсируют 619 и 623 автобусы.