Ещё
Дополнительную остановку введут на маршруте автобуса №326
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дополнительную остановку введут на маршруте автобуса №326 

Управа района Братеево города Москвы 53 минуты назад
Фото: Братеево
Об этом нашей редакции сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».
Согласно источнику, на маршруте организуют двусторонний заезд к первому корпусу дома №48 по улице Борисовские пруды с добавлением остановочного пункта «улица Борисовские пруды, 48».
Напомним, автобус №326 следует по маршруту от станции метро «Алма-Атинская», вдоль улиц Братеевская, Ключевая, Алма-Атинская, Паромная, до Мячковского бульвара, улиц Братиславская, Кранодарская и Цимлянская. Автобус следует также через районы Марьино и Люблино. По схожему маршруту из района Братеево до Марьино курсируют 619 и 623 автобусы.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД82
Казахстан закрыл границу с Россией
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы2
Nissan X-Trail: кроссоверная радость1
Atlas стал бестселлером Geely в России
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы
Автоновости
00:15
Под Хабаровском танк попал в ДТП
ДТП ДТП
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
01:34
Машина на бешеной скорости снесла мальчика в Москве
ДТП
03:50
Машина вспыхнула на АЗС
ДТП
00:11
Внедорожник переехал бабулю трижды
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение