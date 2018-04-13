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ГИБДД потребовала закрыть улицу Ново-Вокзальную из-за огромных ям
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ГИБДД потребовала закрыть улицу Ново-Вокзальную из-за огромных ям 

63.ru 49 минут назад
Фото: 63.ru
Отдел ГИБДД по Самаре выдал предписание властям Самары. Сотрудники ведомства пригрозили закрыть улицу /Ново-Вокзальную из-за глубоких ям.
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