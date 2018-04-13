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Британец купил машину вместо дорогого билета на поезд и сэкономил
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Британец купил машину вместо дорогого билета на поезд и сэкономил 

Lenta.ru 49 минут назад
Фото: Lenta.ru
Житель Великобритании купил машину ради одной поездки из-за высоких цен на билеты на поезд и сэкономил. Об этом сообщает LADBible.
Том Черч (Tom Church), живущий в городе Бристоль, захотел приехать к своему лондонскому другу. Однако чтобы преодолеть 160 километров на поезде, ему пришлось бы заплатить 218 фунтов (около 19,1 тысячи рублей) за билет только в одну сторону.
Мужчина решил, что это слишком дорого, и нашел объявление о продаже подержанного автомобиля Honda Civic 1997 года в хорошем состоянии. Он выбрал именно эту машину из-за низкого объема двигателя, что позволило ему платить минимальный транспортный налог.
Кранч приобрел автомобиль за 206 фунтов (примерно 18,1 тысячи рублей) вместе со страховкой. «Вышло дешевле, чем один билет на поезд. И за эти деньги мне еще остается машина», — похвастался британец. Он отметил, что сделал это, чтобы привлечь внимание к высоким ценам на железнодорожные билеты.
Черч добавил, что после поездки собирается продать машину и выручить на этом 200 фунтов (17,6 тысячи рублей).
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