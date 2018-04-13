В Горно-Алтайске пьяная женщина во время ужина в кафе исполосовала мужу лицо

Семейный ужин в одном из городских кафе чуть не закончился трагедией. Злоупотребив спиртным супруги, решили выяснить отношения. В результате конфликт перерос в драку, в ходе которой пьяная женщина схватила со стола бокал, разбила его и располосовала мужу лицо осколком стекла. Неизвестно чем бы все закончилось, если бы на помощь не пришел персонал заведения.

На место происшествия вызвали сотрудников правоохранительных служб. Мужчина был доставлен в больницу, где ему оказали необходимую помощь. Рецидивистку доставили в отделение, где призналась в содеянном, объяснив свое буйное свое поведение состоянием опьянения. В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе МВД по Республики Алтай.

Фото: pixabay.com.