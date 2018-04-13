Эксперты узнали, как ржавчина влияет на безопасность автомобиля

Специалисты некоммерческой организации Villaagarnas Riksforbund совместно со страховой компанией Foksam провели краш-тесты старых автомобилей, которые уже поражены ржавчиной.

Эксперимент призван показать, насколько равчина и ее количество влияют на безопасность пассажиров в случае аварии.

В краш-тестах приняли участие несколько экземпляров Mazda 6 первого поколения, выпускавшаяся в период с 2003 по 2008 годы, а также Volkswagen Golf пятого поколения, который выпускался с 2004 по 2008 годы. Оба видеоролика показывают, что краш-тесты проводили по стандартам Euro NCAP, которые, правда, уже не используются — новые автомобили проходят более суровые испытания.

Ржавые старые автомобили оказались не способны обеспечить тот же уровень безопасности при столкновениях, что и новые. Особенно это было заметно на старой Mazda 6.

При фронтальном столкновении кузов так сильно деформировался, что сиденье сменило свое положение и наклонилось, а манекен ударился головой о среднюю стойку. При этом новый автомобиль этого же поколения заслужил в свое время оценку «четыре с минусом» на том же Euro NCAP. Ржавая «Мазда» была оценена в «три с минусом». Специалисты отметили, что в таком случае риск жизни и здоровью возрастает на 20%.

А Golf справился на удивление неплохо. Новый «Гольф» пятого поколения показал «пять с минусом» и 33 очка, а бывалая машина потеряла всего 1 балл — это «четыре с плюсом».

Разумеется, эксперты отметили, что автомобили проржавели по-разному, что допускает определенную погрешность в результатах испытаний. Читайте статью на QutoЧитайте также:Эксперты подсчитали количество премиальных автомобилей в РоссииВодителям-гелиофобам придётся раскошелитьсяРосстандарт займётся контрольными закупками машин и запчастей