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День космонавтики Mercedes «отметил» полётом в кювет
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День космонавтики Mercedes «отметил» полётом в кювет 

ТРК Губерния 31 минуту назад
Фото: ТРК Губерния
Рано утром Mercedes был «запущен» в кювет. Приземление оказалось неудачным. Инцидент произошел на трассе Самара — Большая Черниговка вчера, 12 апреля. В грузовом "Мерседесе" находились двое мужчин 29 лет и 31 года. Как сообщили телерадиокомпании «ГУБЕРНИЯ» в областном главке, водитель не справился с управлением около 6:15. Машина устремилась в кювет, где перевернулась, рассыпав груз. Мужчинам понадобилась помощь медиков. Оба они получили травмы плечей. У водителя также пострадала грудь, у пассажира — позвоночник. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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