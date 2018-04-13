День космонавтики Mercedes «отметил» полётом в кювет 

Рано утром Mercedes был «запущен» в кювет. Приземление оказалось неудачным. Инцидент произошел на трассе Самара — Большая Черниговка вчера, 12 апреля. В грузовом "Мерседесе" находились двое мужчин 29 лет и 31 года. Как сообщили телерадиокомпании «ГУБЕРНИЯ» в областном главке, водитель не справился с управлением около 6:15. Машина устремилась в кювет, где перевернулась, рассыпав груз. Мужчинам понадобилась помощь медиков. Оба они получили травмы плечей. У водителя также пострадала грудь, у пассажира — позвоночник. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области