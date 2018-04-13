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Мероприятие «Нетрезвый водитель» проводится в Центральном округе столицы
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Мероприятие «Нетрезвый водитель» проводится в Центральном округе столицы 

Управа Пресненского района города Москвы 27 минут назад
Фото: Управа Пресненского района города Москвы
В ночь с 13 на 14 апреля 2018 года на территории Центрального округа пройдет профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».
Сотрудники Госавтоинспекции активизируют работу по предупреждения и пресечения нарушений ПДД РФ, связанных с управлением транспортными средствами водителями в состоянии опьянения.
Проведение данных мероприятий, направленных на пресечение грубых нарушений ПДД РФ, являющихся основными причинами ДТП, положительным образом влияет на стабилизацию дорожно-транспортной обстановки и состояние аварийности.
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