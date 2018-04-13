Мероприятие «Нетрезвый водитель» проводится в Центральном округе столицы

В ночь с 13 на 14 апреля 2018 года на территории Центрального округа пройдет профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

Сотрудники Госавтоинспекции активизируют работу по предупреждения и пресечения нарушений ПДД РФ, связанных с управлением транспортными средствами водителями в состоянии опьянения.

Проведение данных мероприятий, направленных на пресечение грубых нарушений ПДД РФ, являющихся основными причинами ДТП, положительным образом влияет на стабилизацию дорожно-транспортной обстановки и состояние аварийности.