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Мост через Кудьму в Кстовском районе откроют 26 мая
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Мост через Кудьму в Кстовском районе откроют 26 мая 

В городе N 2 часа назад
Фото: В городе N
Режим реверсивного движения на мосту через реку Кудьма, который расположен в районе Ветчака на 447-м километре трассы М-7 в Кстовском районе, снимут 26 мая. Об этом сообщает ФКУ Упрдор Москва — Нижний Новгород.
В результате проведенных работ для движения будут доступны две полосы шириной 3,75 метра.
С 15 июля на данном участке вводятся новые ограничения движения транспорта. До 20 декабря в связи с ремонтом на мосту будут доступны две полосы для движения шириной 3,5 метра (по одной в каждом направлении).
Напомним, на Сормовском повороте запретят стоянку.
Фото: vk.com
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