Мост через Кудьму в Кстовском районе откроют 26 мая

Режим реверсивного движения на мосту через реку Кудьма, который расположен в районе Ветчака на 447-м километре трассы М-7 в Кстовском районе, снимут 26 мая. Об этом сообщает ФКУ Упрдор Москва — Нижний Новгород.

В результате проведенных работ для движения будут доступны две полосы шириной 3,75 метра.

С 15 июля на данном участке вводятся новые ограничения движения транспорта. До 20 декабря в связи с ремонтом на мосту будут доступны две полосы для движения шириной 3,5 метра (по одной в каждом направлении).

Напомним, на Сормовском повороте запретят стоянку.

Фото: vk.com