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Срочно: Более 30 человек пострадали при ДТП на востоке Индии
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Срочно: Более 30 человек пострадали при ДТП на востоке Индии 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Нью-Дели, 13 апреля /Синьхуа/ — Пассажирский автобус в пятницу
упал с моста в штате Одиша на востоке Индии, в результате
пострадали более 30 человек. Об этом сообщила местная полиция.
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