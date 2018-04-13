Срочно: Более 30 человек пострадали при ДТП на востоке Индии

Нью-Дели, 13 апреля / Синьхуа / — Пассажирский автобус в пятницу упал с моста в штате Одиша на востоке Индии, в результате пострадали более 30 человек. Об этом сообщила местная полиция. —0—