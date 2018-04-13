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Водитель из Тамбова сбил на М6 рязанского пенсионера
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Водитель из Тамбова сбил на М6 рязанского пенсионера 

Новости Рязани 1 час назад
Фото: Новости Рязани
Ранним утром в пятницу, 13 апреля, в Михайловском районе на федеральной автодороге М-6 «Каспий» произошло ДТП с участием автомобиля Toyota Avensis, в результате которого пострадал пенсионер-пешеход.
По данным регионального УМВД, за рулем иномарки с легковым прицепом находился 36-летний житель Тамбова. Двигаясь по М-6, на участке 200 км, водитель по касательной задел 81-летнего мужчину, следовавшего навстречу автомобилю.
В результате происшествия пенсионер получил травмы и был госпитализирован в больницу.
Как сообщили изданию «Новости Рязани» в региональном УГИБДД, за минувшие сутки в Рязанской области в результате 2 ДТП травмы получили два человека, всего зарегистрировано 35 автоаварий. Сотрудниками ДПС пресечено 6412 нарушений ПДД, задержано 4 нетрезвых водителей.
Фото: 62.мвд.рф
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