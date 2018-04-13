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Под Волгоградом устранили разлив нефти
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Под Волгоградом устранили разлив нефти 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
На нефтепроводе ОА «РИТЭК» в Камышинском районе Волгоградской области произошел прорыв.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в межрайонной природоохранной прокуратуре, инцидент случился в Таловском сельском поселении. Нефть вылилась на участок земли сельскохозяйственного назначения площадью 260 квадратных метров. ОА «РИТЭК» в настоящее время ремонтирует нефтепровод. Загрязненный участок уже очистили.
Представители ФГБУ «Волгоградский референтный центр Россельхознадзора» отобрали пробы почвы. По результатам полученных лабораторных исследований будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
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