Под Волгоградом устранили разлив нефти

На нефтепроводе ОА «РИТЭК» в Камышинском районе Волгоградской области произошел прорыв.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в межрайонной природоохранной прокуратуре, инцидент случился в Таловском сельском поселении. Нефть вылилась на участок земли сельскохозяйственного назначения площадью 260 квадратных метров. ОА «РИТЭК» в настоящее время ремонтирует нефтепровод. Загрязненный участок уже очистили.

Представители ФГБУ «Волгоградский референтный центр Россельхознадзора» отобрали пробы почвы. По результатам полученных лабораторных исследований будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.