Под Волгоградом устранили разлив нефти 

На нефтепроводе ОА «РИТЭК» в Камышинском районе Волгоградской области произошел прорыв.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в межрайонной природоохранной прокуратуре, инцидент случился в Таловском сельском поселении. Нефть вылилась на участок земли сельскохозяйственного назначения площадью 260 квадратных метров. ОА «РИТЭК» в настоящее время ремонтирует нефтепровод. Загрязненный участок уже очистили.
Представители ФГБУ «Волгоградский референтный центр Россельхознадзора» отобрали пробы почвы. По результатам полученных лабораторных исследований будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.