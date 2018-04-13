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В РФ снизились показатели аварийности за последние 6 лет
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В РФ снизились показатели аварийности за последние 6 лет 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Российский опыт по повышению безопасности дорожного движения могут распространить по всему миру.
Недавно прошло заседание в ООН, в рамках которого выступали представители МВД и ГИБДД Российской Федерации. В представленном проекте был олицетворён прогресс, которого властям удалось добиться за короткий промежуток времени в отношении безопасности дорожного движения.
Согласно проекту, за последние шесть лет количество погибших людей в результате дорожно-транспортных происшествий уменьшилось примерно на треть. При этом, смертность среди несовершеннолетних упала на четверть, а среди мотоциклистов — в два раза. Стоит отметить, что за этот же временной промежуток транспортный автопарк России был увеличен на двадцать процентов.
Для того, чтобы достичь такого эффекта, представители МВД реализовали несколько проектов на территории страны, а также ввели новые меры ответственности за нарушение правил дорожного движения. Ранее сообщалось о том, что Москва по уровню смертности в результате аварий на дороге сравнялась с Европой, что говорит об эффективной работе профильных ведомств и повышении сознательности пешеходов и автомобилистов.
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