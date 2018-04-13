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Тяжёлый подъём: под Ростовом упал строительный кран
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Тяжёлый подъём: под Ростовом упал строительный кран 

RT на русском 1 час назад
В Ростовской области перевернулся строительный кран. Это произошло из-за неудачной манипуляции крановщика во время установки опоры ЛЭП. Пострадавших нет, но курьёзный инцидент вызвал волну насмешек в соцсетях.
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