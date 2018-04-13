Тяжёлый подъём: под Ростовом упал строительный кран

В Ростовской области перевернулся строительный кран. Это произошло из-за неудачной манипуляции крановщика во время установки опоры ЛЭП. Пострадавших нет, но курьёзный инцидент вызвал волну насмешек в соцсетях.