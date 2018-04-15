Каждый десятый автомобиль в РФ зарегистрирован на юрлицо

По информации, опубликованной аналитиками отечественного агенства «Автостат», по состоянию на начало 2018 года в России насчитывается как минимум 5 миллионов автомобилей, зарегистрированных на юридические лица, что соответствует доли в 9,7% от всего автопарка РФ. Таким образом, каждый десятый автомобиль на авторынке России зарегистрирован на юридическое лицо.

Суммарный объем автопарка в нашей стране насчитывает 50 миллионов единиц авто.

Наименьшее количество транспортных средств, зарегистрированных на юрлица, принадлежат сегменту легковых автомобилей — 1 миллион 700 единиц или 4%. Еще 23,7% парка или 958 тысяч 500 машин принадлежит сегменту LCV, 53,5% — сегменту грузовиков, а 71,2% — сегменту автобусов.