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Каждый десятый автомобиль в РФ зарегистрирован на юрлицо
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Каждый десятый автомобиль в РФ зарегистрирован на юрлицо 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
По информации, опубликованной аналитиками отечественного агенства «Автостат», по состоянию на начало 2018 года в России насчитывается как минимум 5 миллионов автомобилей, зарегистрированных на юридические лица, что соответствует доли в 9,7% от всего автопарка РФ. Таким образом, каждый десятый автомобиль на авторынке России зарегистрирован на юридическое лицо.
Суммарный объем автопарка в нашей стране насчитывает 50 миллионов единиц авто.
Наименьшее количество транспортных средств, зарегистрированных на юрлица, принадлежат сегменту легковых автомобилей — 1 миллион 700 единиц или 4%. Еще 23,7% парка или 958 тысяч 500 машин принадлежит сегменту LCV, 53,5% — сегменту грузовиков, а 71,2% — сегменту автобусов.
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