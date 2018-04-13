Шведы открыли дорогу, подзаряжающую электромобили

В дорогу встроен контактный рейс. Чтобы получать энергию, машина должна быть укомплектована токоприемником. После проезда такого участка приемник можно снять.

Длительность зарядки аккумулятора — один из главных недостатков электромобилей. На зарядку уходит несколько часов, так что ездить на большие расстояния на таких машинах не получается.

Транспортное управление Швеции нашло способ заряжать электромобили прямо в пути. Электрифицировать можно любую дорогу, сделав в середине полосы углубление и уложив туда контактный рельс. Электричество подается на отдельные секции рейса только когда над ними проезжает машина.