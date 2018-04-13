Ещё
Шведы открыли дорогу, подзаряжающую электромобили
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шведы открыли дорогу, подзаряжающую электромобили 

РИА «ФедералПресс» 3 часа назад
Фото: Газета "Труд"
В дорогу встроен контактный рейс. Чтобы получать энергию, машина должна быть укомплектована токоприемником. После проезда такого участка приемник можно снять.
Длительность зарядки аккумулятора — один из главных недостатков электромобилей. На зарядку уходит несколько часов, так что ездить на большие расстояния на таких машинах не получается.
Транспортное управление Швеции нашло способ заряжать электромобили прямо в пути. Электрифицировать можно любую дорогу, сделав в середине полосы углубление и уложив туда контактный рельс. Электричество подается на отдельные секции рейса только когда над ними проезжает машина.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Автобус с 40 детьми попал в ДТП в Подмосковье В Крыму столкнулись электропоезд и микроавтобус – есть погибшие Челябинка отсудила у больницы 200 тысяч за некачественную операцию
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД82
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы2
Названы самые надежные автомобили3
Раскрыта российская комплектация Lifan X70
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы
Автоновости
00:15
Под Хабаровском танк попал в ДТП
ДТП ДТП
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
01:34
Машина на бешеной скорости снесла мальчика в Москве
ДТП
03:50
Машина вспыхнула на АЗС
ДТП
00:11
Внедорожник переехал бабулю трижды
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение