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В Швеции открыт участок первой в мире дороги, заряжающей электрокары на ходу
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В Швеции открыт участок первой в мире дороги, заряжающей электрокары на ходу 

BFM.RU 1 час назад
Фото: Карельские вести
Участок дороги длиной в 2 км, позволяющий заряжать аккумуляторы электромобилей на ходу, открылся между аэропортом Стокгольм-Арланда и близлежащим транспортным узлом. Об этом сообщила газета The Guardian.
Сейчас в Швеции насчитывается полмиллиона километров дорог, однако основатель проекта Ганс Зелль утверждает, что необходимо модернизировать не более 5% из них. «Если мы электрифицируем 20 тыс. километров шоссе, этого будет более чем достаточно. Расстояние между трассами не превышает 45 километров, и электромобили легко проедут такой отрезок без подзарядки», — сказал он.
Стоимость строительства одного километра такой трассы составляет €1 млн Создатели утверждают, что это в 50 раз дешевле, чем прокладка участка трамвайной линии аналогичной длины. По мнению разработчиков, эти дороги позволят решить две главные проблемы, снижающие популярность электрокаров: небольшой запас хода и дороговизну больших аккумуляторов. Правительство Швеции планирует к 2030 году отказаться от использования углеводородного топлива, напоминает ТАСС.
В дорожное полотно встроены специальные рельсы, по которым через контакт, прикрепленный к особому разъему на днище автомобиля, проходит электрический ток. Заезжая на такую трассу, водитель должен подсоединить кабель к машине, а когда транспортное средство покидает электрифицированный участок дороги, он автоматически отсоединяется.
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