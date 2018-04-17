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В Швеции появилась дорога, заряжающая электрокары во время движения
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В Швеции появилась дорога, заряжающая электрокары во время движения 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
На двухкилометровом участке трассы, связывающей столицу и воздушную гавань, проложили контактный рельс, на который подается ток. Отрезок разбит на 50-метровые секции, каждая из которых подает электричество только тогда, когда по ней движется машина. Ток проходит на глубине 5-6 сантиметров от поверхности дороги, что делает ее безопасной для пешеходов.
Для подзарядки во время движения электромобиль должен быть оборудован специальным токоприемником, который крепится к задней части машины, сообщает The Guardian. В конце участка токоприемник отключается от рельса.
По словам разработчика инновационной дороги, компании eRoadArlanda, протяженность автомагистралей в Швеции составляет 20 тыс. км, а расстояние между ними не превышает 45 км. Если проложить такой рельс по всем трассам, то электромобилям не понадобитятся иные способы подзарядки.
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