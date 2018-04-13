В Швеции создали дорогу-подзарядку для электромобилей

В Швеции инженеры не стоят на месте и разработали дорогу— подзарядку, которая способна подзаряжать автомобили прямо во время передвижения на автомобиле по данной дороге.

Для осуществления подзарядки автомобиль должен быть дополнительно оснащен токоприемниками, только в этом случае будет возможна подзарядка. Данная дорога проходит в близи Стокгольма, она была модернизирована и оснащена контактными рельсами, которые и осуществляют подзарядку во время движения.

Для создания такого вида автодорог инженеров толкнула длительная подзарядка электромобилей. Данная дорога пока запущена только в тестовом режиме, так как она довольно дорогая.