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В Швеции создали дорогу-подзарядку для электромобилей
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В Швеции создали дорогу-подзарядку для электромобилей 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
В Швеции инженеры не стоят на месте и разработали дорогу— подзарядку, которая способна подзаряжать автомобили прямо во время передвижения на автомобиле по данной дороге.
Для осуществления подзарядки автомобиль должен быть дополнительно оснащен токоприемниками, только в этом случае будет возможна подзарядка. Данная дорога проходит в близи Стокгольма, она была модернизирована и оснащена контактными рельсами, которые и осуществляют подзарядку во время движения.
Для создания такого вида автодорог инженеров толкнула длительная подзарядка электромобилей. Данная дорога пока запущена только в тестовом режиме, так как она довольно дорогая.
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 Ещё 5 источников 
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