Ещё
Полиция начала проверку после падения девушки из окна общежития вуза на проспекте Вернадского
Далее:
Читайте также:
Ещё

Полиция начала проверку после падения девушки из окна общежития вуза на проспекте Вернадского 

Агентство «Москва» 1 час назад
Столичная полиция выясняет обстоятельства падения девушки из окна общежития вуза, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД России по городу.
«По факту падения девушки из окна общежития одного из столичных вузов, расположенного на проспекте Вернадского, сотрудники полиции проводят проверку. В настоящее время девушка госпитализирована в медицинское учреждение», — сказали в столичном главке.
Сотрудники МВД устанавливают все обстоятельства случившегося, заключили в ведомстве.
Ранее СМИ сообщили, что в МГИМО из окна четвертого этажа выпала 21-летняя девушка. По некоторым данным, ее вытолкнул молодой человек.
Агентство «Москва»: последние новости
Более 80 автомобилей нелегального такси арестовано и изъято у перевозчиков в Москве с начала года Мосгортранс: Благодаря действиям водителя пассажиры не пострадали при возгорании автобуса в САО Столичные пробки достигли пяти баллов
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД82
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы2
Названы самые надежные автомобили3
У Mercedes-AMG появится конкурент Porsche Cayman
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы
Автоновости
00:15
Под Хабаровском танк попал в ДТП
ДТП ДТП
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
01:34
Машина на бешеной скорости снесла мальчика в Москве
ДТП
03:50
Машина вспыхнула на АЗС
ДТП
00:11
Внедорожник переехал бабулю трижды
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение