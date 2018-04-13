Полиция начала проверку после падения девушки из окна общежития вуза на проспекте Вернадского

Столичная полиция выясняет обстоятельства падения девушки из окна общежития вуза, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД России по городу. «По факту падения девушки из окна общежития одного из столичных вузов, расположенного на проспекте Вернадского, сотрудники полиции проводят проверку. В настоящее время девушка госпитализирована в медицинское учреждение», — сказали в столичном главке. Сотрудники МВД устанавливают все обстоятельства случившегося, заключили в ведомстве. Ранее СМИ сообщили, что в МГИМО из окна четвертого этажа выпала 21-летняя девушка. По некоторым данным, ее вытолкнул молодой человек.