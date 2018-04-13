Новая остановка «Улица Борисовские пруды, 48» появится на маршруте автобуса №326 с 14 апреля

«С 14 апреля меняется маршрут автобуса №326. Теперь он будет подъезжать к д. 48, корп. 1 на ул. Борисовские пруды при следовании в обе стороны. Новая остановка называется „Улица Борисовские пруды, 48“. Жители д. 48, корп. 1 смогут дойти до новой остановки за две минуты. Раньше им приходилось идти до автобусов почти 10 минут, она была в 600 м от дома», — говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что ввод остановки и продление маршрута позволят жителям района Братеево удобнее и быстрее добираться не только до жилых домов, но и к детскому саду №1803 и городской поликлинике №210. Информация об изменении на маршруте размещена на остановках по пути следования автобуса.