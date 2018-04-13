Разгружал машину: председатель челябинского суда прокомментировала скандал с её водителем

Водитель Центрального районного суда Челябинска, попавший в эпицентр скандала, перегородил дорогу, потому что выгружал из автомобиля тома уголовных и гражданских дел. Об этом 74.ru сообщила председатель райсуда Рамзия Лутфуллоева после проверки по жалобе юриста Григория Перегонцева, заявившего о хамстве шофёра.

— В ходе проверки жалобы установлено, что 12 апреля водитель суда около 10:20 припарковал служебный автомобиль в арку перед входной дверью суда и начал заносить внутрь из машины почту — тома уголовных и гражданских дел из областного суда, — прокомментировала ситуацию Рамзия Лутфуллоева. — Автомобиль при этом закрыл. В это время автор жалобы, ранее припарковавший свой автомобиль за зданием суда, начал выезд через арку, где обнаружил служебный автомобиль. Мужчина зашёл в здание и в ультимативной форме потребовал у приставов убрать машину, утверждая, что она мешает его проезду.

По словам председателя суда, после этого между юристом и водителем служебной машины возник конфликт, во время которого сотрудник суда пытался объяснить, что автомобиль стоит в арке для разгрузки из-за отсутствия свободных мест на парковке. После этого юрист сел в машину и отъехал.

— Центральный районный суд не имеет внутреннего двора, а территория за зданием является не парковкой, а тротуаром, и размещение на ней транспортных средств является нарушением Правил дорожного движения, — подчеркнула Рамзия Лутфуллоева. — Обращаем внимание, что водитель работает в суде с мая 2006 года. С ним заключён трудовой договор, государственным служащим он не является. В его обязанности входит перевозка корреспонденции суда. За весь период работы к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения он не привлекался, жалоб на его работу и поведение от граждан не поступало. В ходе конфликта водитель суда нецензурной бранью не выражался, угроз физической расправы не высказывал. На видео заявителя хорошо слышно, что оскорбительные слова произнесены самим автором. Считаем некорректным судить по конфликту между двумя водителями о работе всего суда и председателя в частности.

Григорий Перегонцев ранее рассказал 74.ru, что, выйдя с процесса, обнаружил, что проезд перекрыт автомобилем Volkswagen Jetta . Выехать из арки не было возможности. В салоне машины действительно никого не было. Юрист утверждает, что появившийся шофёр неадекватно отреагировал на вежливую просьбу отъехать, ответил, что «он водитель председателя суда и будет стоять там, где захочет, и столько, сколько захочет», более того, начал нецензурно ругаться и угрожать убийством. Перегонцев достал мобильный телефон, начал снимать и утверждает, что только тогда водитель перестал угрожать.

Юрист подчеркнул, что никаких запрещающих знаков, препятствовавших его проезду в арку и парковке вдоль здания суда, нет. Он написал жалобы на имя председателя райсуда, в судебный департамент, а также полицию — по факту угроз убийством.