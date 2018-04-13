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Иномарка сбила мотоциклиста в Кстове
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Иномарка сбила мотоциклиста в Кстове 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
ДТП произошло в час дня 12 апреля на улице 2-й микрорайон. Мужчина 1976 г.р. (водительский стаж 20 лет), управляя автомобилем «Киа», при выезде с второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении мотоциклу «Хонда» и совершил с ним столкновение.
В результате ДТП пострадал мотоциклист — мужчина 1991 г.р. С ушибом ключицы он самостоятельно обратился больницу. В госпитализации пострадавший не нуждался.
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