Иномарка сбила мотоциклиста в Кстове

Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

ДТП произошло в час дня 12 апреля на улице 2-й микрорайон. Мужчина 1976 г.р. (водительский стаж 20 лет), управляя автомобилем « Киа », при выезде с второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении мотоциклу « Хонда » и совершил с ним столкновение.

В результате ДТП пострадал мотоциклист — мужчина 1991 г.р. С ушибом ключицы он самостоятельно обратился больницу. В госпитализации пострадавший не нуждался.