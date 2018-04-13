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Виновника аварии с четырьмя погибшими на трассе М-5 отправили под домашний арест
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Виновника аварии с четырьмя погибшими на трассе М-5 отправили под домашний арест 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Прокуратура Сергиевского района признала законным возбуждение дела по факту ДТП, в котором погибли четыре человека. Об этом сообщили в областной прокуратуре.
Смертельная авария произошла вечером 5 февраля. На 1101 км трассы М-5 «Урал» столкнулись автомобиль «Лада-Приора» и грузовик «Вольво».
По версии сотрудников ГИБДД, виновником аварии стал водитель легковушки — 36-летний мужчина. Он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где и врезался в грузовик.
В результате ДТП четыре пассажира «Приоры» скончались на месте происшествия. Водителя госпитализировали.
— Мужчину задержали в тот же день. По решению суда его отправили под домашний арест на 2 месяца, — рассказали в прокуратуре Самарской области.
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