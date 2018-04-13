Ещё
«Кто заплатит за халатность?»: машина челябинки провалилась в асфальт
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Кто заплатит за халатность?»: машина челябинки провалилась в асфальт 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
В пятницу, 13 апреля, в Тракторозаводском районе Челябинска легковушка в буквальном смысле ушла под асфальт. Хозяйка машины рассказала, что сотрудников ГИБДД ей пришлось прождать почти шесть часов.
— Утром возле дома № 50 на улице Бажова под нашей машиной провалился асфальт, — рассказала 74.ru челябинка Валентина. — Мы выезжали со двора на главную дорогу. Ужасные дороги. Непонятно, за что мы, автомобилисты, платим налоги. Кругом одни ямы. Скоро будет безопасно передвигаться по нашим дорогам только на БТР. Кто заплатит нам за эту халатность? Сотрудников ГИБДД пришлось прождать шесть часов. Ещё два часа ждали эвакуатор, за который заплатили за свой счёт, конечно.
74.ru направил запрос в управление дорожного хозяйства, но ответят на него только в понедельник. В городской ГИБДД тоже пообещали прокомментировать ситуацию позже.
В феврале этого года у дома № 1 на улице Пушкина также провалился асфальт. Яма была настолько большой, что в неё также рисковали провалиться автомобили. После публикации 74.ru коммунальщики отремонтировали этот участок.
Подробная инструкция для попавших в яму автомобилистов — в авторской колонке Артёма Краснова. Если не верите, что за повреждённую в дорожной выбоине машину можно отсудить денег, вот реальная история челябинки, добившейся 600 тысяч рублей компенсации за «убитый» в Копейске «Мерседес».
В начале апреля в Челябинске приступили к ремонту дорог. Первый в списке — Свердловский проспект, там дорожники ликвидируют ямы. В целом на Южном Урале по федеральной программе отремонтируют 50 объектов, из них 39 — региональные и муниципальные дороги. На это выделено два миллиарда рублей, 700 миллионов из которых — Челябинску. Деньги потратят на приведение в порядок 44 километров уличной сети города и 98 километров региональных дорог.
74.ru: последние новости
«Поссорилась с мамой»: на Южном Урале девочка разбила голову, выпрыгнув с третьего этажа дома Два большегруза учинили лобовое ДТП под Ашой «Прыгали на голове»: возле копейской школы толпа подростков избила 13-летнего мальчика
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД82
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы2
Названы самые надежные автомобили3
У Mercedes-AMG появится конкурент Porsche Cayman
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы
Автоновости
00:15
Под Хабаровском танк попал в ДТП
ДТП ДТП
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
01:34
Машина на бешеной скорости снесла мальчика в Москве
ДТП
03:50
Машина вспыхнула на АЗС
ДТП
00:11
Внедорожник переехал бабулю трижды
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение