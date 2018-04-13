«Кто заплатит за халатность?»: машина челябинки провалилась в асфальт

В пятницу, 13 апреля, в Тракторозаводском районе Челябинска легковушка в буквальном смысле ушла под асфальт. Хозяйка машины рассказала, что сотрудников ГИБДД ей пришлось прождать почти шесть часов.

— Утром возле дома № 50 на улице Бажова под нашей машиной провалился асфальт, — рассказала 74.ru челябинка Валентина. — Мы выезжали со двора на главную дорогу. Ужасные дороги. Непонятно, за что мы, автомобилисты, платим налоги. Кругом одни ямы. Скоро будет безопасно передвигаться по нашим дорогам только на БТР. Кто заплатит нам за эту халатность? Сотрудников ГИБДД пришлось прождать шесть часов. Ещё два часа ждали эвакуатор, за который заплатили за свой счёт, конечно.

74.ru направил запрос в управление дорожного хозяйства, но ответят на него только в понедельник. В городской ГИБДД тоже пообещали прокомментировать ситуацию позже.

В феврале этого года у дома № 1 на улице Пушкина также провалился асфальт. Яма была настолько большой, что в неё также рисковали провалиться автомобили. После публикации 74.ru коммунальщики отремонтировали этот участок.

Подробная инструкция для попавших в яму автомобилистов — в авторской колонке Артёма Краснова. Если не верите, что за повреждённую в дорожной выбоине машину можно отсудить денег, вот реальная история челябинки, добившейся 600 тысяч рублей компенсации за «убитый» в Копейске « Мерседес ».

В начале апреля в Челябинске приступили к ремонту дорог. Первый в списке — Свердловский проспект, там дорожники ликвидируют ямы. В целом на Южном Урале по федеральной программе отремонтируют 50 объектов, из них 39 — региональные и муниципальные дороги. На это выделено два миллиарда рублей, 700 миллионов из которых — Челябинску. Деньги потратят на приведение в порядок 44 километров уличной сети города и 98 километров региональных дорог.