Жители Челябинска провалились в асфальт на автомобиле

Инцидент произошёл в пятницу, 13 апреля, около дома № 50 на улице Бажова в Тракторозаводском районе города. Колесо машины застряло в глубокой яме. Чтобы вытащить транспортное средство, понадобился эвакуатор.

«Ужасные дороги. Непонятно, за что мы, автомобилисты, платим налоги. Скоро будет безопасно передвигаться только на БТР, — цитирует водителя авто Валентину сайт «74.ru». — Кто заплатит нам за эту халатность?»

По словам челябинцев, ждать сотрудников ГИБДД им пришлось шесть часов.

Отметим, что глубокие ямы после схода снега образовались даже на новом асфальте в Челябинске. Только на улице Богдана Хмельницкого активисты насчитали 50 нарушений асфальтового покрытия.