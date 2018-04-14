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Жители Челябинска провалились в асфальт на автомобиле
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Жители Челябинска провалились в асфальт на автомобиле 

АиФ 30 минут назад
Фото: АиФ
Инцидент произошёл в пятницу, 13 апреля, около дома № 50 на улице Бажова в Тракторозаводском районе города. Колесо машины застряло в глубокой яме. Чтобы вытащить транспортное средство, понадобился эвакуатор.
«Ужасные дороги. Непонятно, за что мы, автомобилисты, платим налоги. Скоро будет безопасно передвигаться только на БТР, — цитирует водителя авто Валентину сайт «74.ru». — Кто заплатит нам за эту халатность?»
По словам челябинцев, ждать сотрудников ГИБДД им пришлось шесть часов.
Отметим, что глубокие ямы после схода снега образовались даже на новом асфальте в Челябинске. Только на улице Богдана Хмельницкого активисты насчитали 50 нарушений асфальтового покрытия.
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