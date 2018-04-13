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Лишенный прав пьяный житель Архангельска сбил девочку на переходе
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Лишенный прав пьяный житель Архангельска сбил девочку на переходе 

РИА Новости 59 минут назад
Фото: РИА Новости
МУРМАНСК, 13 апр — РИА Новости. Суд в Архангельске рассмотрит дело 30-летнего водителя Артема Калинина, который, как полагает следствие, пьяный за рулем сбил 11-летнюю девочку, сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельском области.
Следователи установили, что Калинин, лишенный водительских прав по решению суда, управлял автомобилем марки Hyundai Santa Fe, находясь при этом в состоянии алкогольного опьянения.
"Следуя по улице Советской в городе Архангельске, он выехал на пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора и допустил наезд на 11-летнюю девочку, причинив ей тяжкий вред здоровью", — говорится в сообщении.
Дело возбуждено по второй части статьи 264 и 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека» и «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».
Обвиняемый полностью признал свою вину. На автомобиль Калинина наложен арест. Уголовное дело направлено в Соломбальский районный суд города Архангельска для рассмотрения по существу.
Калинину грозит до семи лет лишения свободы.
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