Лишенный прав пьяный житель Архангельска сбил девочку на переходе

Следователи установили, что Калинин, лишенный водительских прав по решению суда, управлял автомобилем марки Hyundai Santa Fe, находясь при этом в состоянии алкогольного опьянения.

"Следуя по улице Советской в городе Архангельске, он выехал на пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора и допустил наезд на 11-летнюю девочку, причинив ей тяжкий вред здоровью", — говорится в сообщении.

Дело возбуждено по второй части статьи 264 и 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека» и «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

Обвиняемый полностью признал свою вину. На автомобиль Калинина наложен арест. Уголовное дело направлено в Соломбальский районный суд города Архангельска для рассмотрения по существу.

Калинину грозит до семи лет лишения свободы.