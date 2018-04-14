Россия представила проект резолюции об ударах западных стран по Сирии в СБ ООН 

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Под Хабаровском на дороге общего пользования попал танк уронили в кювет

Губернатор Вологодской области объявил траур по семи погибшим в ДТП

В Болгарии в ДТП с автобусом погибли шесть человек и пострадали 20