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Россия представила проект резолюции «Повышение безопасности дорожного движения во всем мире» на Генассамблее ООН
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Россия представила проект резолюции «Повышение безопасности дорожного движения во всем мире» на Генассамблее ООН 

Авторадио 58 минут назад
Заседание прошло в штаб-квартире организации в Нью-Йорке. В нем принимали участие заместитель министра внутренних дел нашей страны Александр Горовой и начальник Госавтоинспекции Михаил Черников. Резолюция призывает все страны-члены ООН использовать в борьбе за безопасность на дорогах специальную систему, которую разработали во Всемирной организации здравоохранения. Её уже успешно применяют в России, рассказал Александр Горовой. Среди важных моментов — формирование культуры поведения участников дорожного движения, защита от ДТП детей и пешеходов, развитие системы оказания помощи пострадавшим, добавил замглавы МВД.
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