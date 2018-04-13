Россия представила проект резолюции «Повышение безопасности дорожного движения во всем мире» на Генассамблее ООН 

Заседание прошло в штаб-квартире организации в Нью-Йорке. В нем принимали участие заместитель министра внутренних дел нашей страны Александр Горовой и начальник Госавтоинспекции Михаил Черников. Резолюция призывает все страны-члены ООН использовать в борьбе за безопасность на дорогах специальную систему, которую разработали во Всемирной организации здравоохранения. Её уже успешно применяют в России, рассказал Александр Горовой. Среди важных моментов — формирование культуры поведения участников дорожного движения, защита от ДТП детей и пешеходов, развитие системы оказания помощи пострадавшим, добавил замглавы МВД.