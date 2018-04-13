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В Краснодаре БОМЖ угнал внедорожник, чтобы съездить за бутылкой в магазин
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В Краснодаре БОМЖ угнал внедорожник, чтобы съездить за бутылкой в магазин 

Новая Кубань 49 минут назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 13 апреля — Новая Кубань. Машину на ул. Средней остановили сотрудники ДПС для проверки документов.
За рулем был 28-летний парень. От него исходил запах спиртного. Проверка на алкотестере подтвердила содержание алкоголя в выдыхаемом им воздухе. Концентрация составила 1,206 промилле алкоголя.
На задержанного был составлен протокол об административном правонарушении по части 3 статьи 12.8 КоАП России (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами), санкции которой предусматривают административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток. — Сообщили в пресс-службе УМВД по г. Краснодару.
Также находившийся за рулем не смог предъявить ни водительского удостоверения, ни документов на транспортное средство. Его доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств.
Машину проверили по госномерам. Выяснилось, что внедорожник принадлежит жительнице поселка Афипского. С женщиной связались. Она сообщила, что несколько дней назад оставила машину на СТО, расположенной на ул. Народная. А о том, что на ней передвигается некий молодой человек, хозяйка даже не знала.
Полицейские продолжили разбираться в этой запутанной истории.
Задержанный оказался жителем Туркмении, который приехал в Краснодар около 3 лет назад. В краевой столице постоянного места жительства у него не было.
В тот день один из работников СТО разрешил бездомному нетрезвому мужчине остаться переночевать на территории станции.
В итоге молодой человек, выпив весь имевшийся у него алкоголь, решил направиться в магазин за добавкой.
Для этого он воспользовался чужой машиной, которая была на территории СТО.
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения).
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