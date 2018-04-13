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В Пензе на ул. Космодемьянской водитель иномарки устроил ДТП
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В Пензе на ул. Космодемьянской водитель иномарки устроил ДТП 

PNZdrive 47 минут назад
Фото: PNZdrive
В центре Пензы случилась авария, о которой местные жители сообщили с помощью публикации видео в Сети.
Видеоролик выложил на YouTube пользователь Andrey Kardon. Он уточнил, что инцидент произошел на улице Зои Космодемьянской.
На записи можно увидеть, как иномарка выехала с второстепенной дороги, при этом ее водитель не посмотрел по сторонам при попытке попасть в крайнюю левую полосу. В результате такой невнимательности одного человека страдает еще и отечественная легковушка, ехавшая по всем правилам дорожного движения.
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