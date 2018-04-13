В Коряжме рабочий получил смертельную травму на производстве

В Коряжме 43-летний мужчина — сотрудник подрядной организации погиб в результате производственной травмы. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По предварительным данным, в результате обрыва крепления стропы поднимаемый двигатель одного из механизмов упал и смертельно травмировал рабочего.