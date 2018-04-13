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В Коряжме рабочий получил смертельную травму на производстве
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В Коряжме рабочий получил смертельную травму на производстве 

АиФ Архангельск 44 минуты назад
Фото: АиФ Архангельск
В Коряжме 43-летний мужчина — сотрудник подрядной организации погиб в результате производственной травмы. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
По предварительным данным, в результате обрыва крепления стропы поднимаемый двигатель одного из механизмов упал и смертельно травмировал рабочего.
По данному факту Коряжемским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка. Следствию предстоит установить обстоятельства произошедшего, дать оценку соблюдению правил техники безопасности и охраны труда на производстве и по результатам проверки принять процессуальное решение.
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