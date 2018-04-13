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В Балаково пьяный мужчина избил сотрудника «скорой»
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В Балаково пьяный мужчина избил сотрудника «скорой» 

АиФ 42 минуты назад
Фото: АиФ
В Балаково мужчина избил сотрудника «скорой помощи», который приехал для оказания медицинской помощи пожилой женщине, сообщает пресс-служба ведомства.
На пульт дежурного поздно вечером 11 апреля поступил вызов, фельдшер «скорой помощи» сообщила, что на прибывшую по вызов бригаду напал мужчина. Сотрудники полиции немедленно прибыли на место чп, в ходе разбирательств было выяснено, что пьяный внук женщины, которой стало плохо со здоровьем, избил 58-летнего водителя бригады «скорой помощи» за то, что медики слишком медленно работали. У пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма, ссадины, ушибы.
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