В Балаково пьяный мужчина избил сотрудника «скорой»

В Балаково мужчина избил сотрудника «скорой помощи», который приехал для оказания медицинской помощи пожилой женщине, сообщает пресс-служба ведомства.

На пульт дежурного поздно вечером 11 апреля поступил вызов, фельдшер «скорой помощи» сообщила, что на прибывшую по вызов бригаду напал мужчина. Сотрудники полиции немедленно прибыли на место чп, в ходе разбирательств было выяснено, что пьяный внук женщины, которой стало плохо со здоровьем, избил 58-летнего водителя бригады «скорой помощи» за то, что медики слишком медленно работали. У пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма, ссадины, ушибы.