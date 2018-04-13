Центральную базу кандидатов в водители создали в ГУП «Мострансавто»

ГУП «Мострансавто» создал центральную базу кандидатов на должность водителей, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы предприятия.

«Для формирования кадрового резерва создана центральная база данных кандидатов. В нее входят соискатели, которые соответствуют требованиям предприятия, но по тем или иным причинам пока не могут быть трудоустроены», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в настоящий момент потребность в кадрах сократилась вдвое.

«С начала 2017 года в ГУП МО «Мострансавто» устроились на работу около 500 новых водителей, благодаря чему потребность в наборе кадров на сегодняшний день выполнена более чем на 50%. Всего на данный момент на предприятии работает более 8,5 тысяч сотрудников данного профиля», — уточнил сотрудник пресс-службы.

Кроме того, в «Мострансавто» активно развивается программа переподготовки водителей. Любой обладатель прав категорий B или C может бесплатно обучиться на категорию D. При этом во время обучения кандидатам выплачивается стипендия.