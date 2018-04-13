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Центральную базу кандидатов в водители создали в ГУП «Мострансавто»
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Центральную базу кандидатов в водители создали в ГУП «Мострансавто» 

РИАМО 36 минут назад
Фото: РИАМО
ГУП «Мострансавто» создал центральную базу кандидатов на должность водителей, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы предприятия.
«Для формирования кадрового резерва создана центральная база данных кандидатов. В нее входят соискатели, которые соответствуют требованиям предприятия, но по тем или иным причинам пока не могут быть трудоустроены», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в настоящий момент потребность в кадрах сократилась вдвое.
«С начала 2017 года в ГУП МО «Мострансавто» устроились на работу около 500 новых водителей, благодаря чему потребность в наборе кадров на сегодняшний день выполнена более чем на 50%. Всего на данный момент на предприятии работает более 8,5 тысяч сотрудников данного профиля», — уточнил сотрудник пресс-службы.
Кроме того, в «Мострансавто» активно развивается программа переподготовки водителей. Любой обладатель прав категорий B или C может бесплатно обучиться на категорию D. При этом во время обучения кандидатам выплачивается стипендия.
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