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В Орле разыскивают очевидцев избиения водителя после аварии
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В Орле разыскивают очевидцев избиения водителя после аварии 

РИА 57 31 минуту назад
Фото: РИА 57
Супруга пострадавшего после ДТП орловца просит откликнуться очевидцев произошедшего. Обращение опубликовано в соцсетях.
По словам женщины, авария произошла 8 апреля на перекрестке улиц Спивака и Ватной в Орле. В период между 16 и 17 часами столкнулись «Рено» и ВАЗ-2115. После аварии пассажиры «Лады» напали на водителя иномарки и избили. При этом человек, который был за рулем ВАЗа, скрылся с места происшествия.
«Может есть у кого-нибудь видео драки или аварии? Не останьтесь равнодушными и помогите нам», —написала Анна Банникова.
По информации пресс-службы УМВД России по Орловской области, по данному факту проводится проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего.
Напомним, 10 апреля в Орле произошла массовая драка на Тургеневском мосту. Четверо мужчин парализовали движение, устроив потасовку у своих машин. В причинах конфликта так же разбирается полиция.
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