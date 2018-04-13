В Орле разыскивают очевидцев избиения водителя после аварии

Супруга пострадавшего после ДТП орловца просит откликнуться очевидцев произошедшего. Обращение опубликовано в соцсетях.

По словам женщины, авария произошла 8 апреля на перекрестке улиц Спивака и Ватной в Орле. В период между 16 и 17 часами столкнулись « Рено » и ВАЗ-2115. После аварии пассажиры « Лады » напали на водителя иномарки и избили. При этом человек, который был за рулем ВАЗа, скрылся с места происшествия.

«Может есть у кого-нибудь видео драки или аварии? Не останьтесь равнодушными и помогите нам», —написала Анна Банникова.

По информации пресс-службы УМВД России по Орловской области, по данному факту проводится проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 10 апреля в Орле произошла массовая драка на Тургеневском мосту. Четверо мужчин парализовали движение, устроив потасовку у своих машин. В причинах конфликта так же разбирается полиция.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

В Орле автомобилисты устроили драку на Тургеневском мосту