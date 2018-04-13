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Тактовое расписание на маршруте №774 в Лосинке сократило интервал движения в час пик в полтора раза
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Тактовое расписание на маршруте №774 в Лосинке сократило интервал движения в час пик в полтора раза 

Управа района Лосиноостровский 2 часа назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
Интервал движения в часы пик на маршруте №774, пролегающем по территории Лосиноостровского района, уменьшился примерно в полтора раза — с 16 до 10 минут.
Как сообщил официальный портал мэра Москвы, это произошло благодаря переводу работы автобусов на тактовое расписание. А благодаря тем же мерам интервал движения автобуса № 605, следующего в Лосинку из Отрадного, сократился вдвое.
Напомним, автобусы перевели на тактовое расписание в конце прошлого года. Кстати, в них действует бестурникетная система: можно входить во все двери, а проезд оплачивать с помощью валидаторов в салоне. (иб)
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