Тактовое расписание на маршруте №774 в Лосинке сократило интервал движения в час пик в полтора раза

Интервал движения в часы пик на маршруте №774, пролегающем по территории Лосиноостровского района, уменьшился примерно в полтора раза — с 16 до 10 минут.

Как сообщил официальный портал мэра Москвы, это произошло благодаря переводу работы автобусов на тактовое расписание. А благодаря тем же мерам интервал движения автобуса № 605, следующего в Лосинку из Отрадного, сократился вдвое.

Напомним, автобусы перевели на тактовое расписание в конце прошлого года. Кстати, в них действует бестурникетная система: можно входить во все двери, а проезд оплачивать с помощью валидаторов в салоне. (иб)