Guardian: в Швеции открылась первая в мире дорога, заряжающая электрокары на ходу

ЛОНДОН, 13 апреля. / ТАСС /. Участок дороги длиной в 2 км, позволяющий заряжать аккумуляторы электромобилей на ходу, открылся между аэропортом Стокгольм-Арланда и близлежащим транспортным узлом. Об этом 12 апреля сообщила газета The Guardian

Сейчас в Швеции насчитывается полмиллиона километров дорог, однако основатель проекта Ганс Зелль утверждает, что необходимо модернизировать не более 5% из них. «Если мы электрифицируем 20 тыс. километров шоссе, этого будет более чем достаточно. Расстояние между трассами не превышает 45 километров, и электромобили легко проедут такой отрезок без подзарядки», — сказал он.

Стоимость строительства одного километра такой трассы составляет €1 млн Создатели утверждают, что это в 50 раз дешевле, чем прокладка участка трамвайной линии аналогичной длинны. По мнению разработчиков, эти дороги позволят решить две главные проблемы, снижающие популярность электрокаров: небольшой запас хода и дороговизну больших аккумуляторов. Правительство Швеции планирует к 2030 году отказаться от использования углеводородного топлива.

В дорожное полотно встроены специальные рельсы, по которым через контакт, прикрепленный к особому разъему на днище автомобиля, проходит электрический ток. Заезжая на такую трассу, водитель должен подсоединить кабель к машине, а когда транспортное средство покидает электрифицированный участок дороги, он автоматически отсоединяется.