Названы самые популярные премиальные автомобили

Стали известны самые популярные премиальные автомобили в России, сообщает Inforeactor со ссылкой на «Автостат».
На 1 января 2018 года в стране насчитывалось не менее 2 770 000 таких машин. Их общая доля составляет 6,5%.
Первое место занимают модели Mercedes-Benz — 636 900 автомобилей.
Далее следует Audi, чей показатель уступает данным лидера на 20 тыс.
Третья строчка досталась BMW. В России зарегистрировано 557 500 таких машин.
Ранее Newinform сообщало, что названы автомобили, менее всего теряющие в цене в России.