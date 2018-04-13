Названы самые популярные премиальные автомобили в России

Стали известны самые популярные премиальные автомобили в России, сообщает Inforeactor со ссылкой на «Автостат».

На 1 января 2018 года в стране насчитывалось не менее 2 770 000 таких машин. Их общая доля составляет 6,5%.

Первое место занимают модели Mercedes-Benz — 636 900 автомобилей.

Далее следует Audi , чей показатель уступает данным лидера на 20 тыс.

Третья строчка досталась BMW . В России зарегистрировано 557 500 таких машин.

Volvo. В первую пятёрку также попали Lexus

Ранее Newinform сообщало, что названы автомобили, менее всего теряющие в цене в России.