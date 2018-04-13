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Названы самые популярные премиальные автомобили
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Названы самые популярные премиальные автомобили в России 

RT на русском 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Стали известны самые популярные премиальные автомобили в России, сообщает Inforeactor со ссылкой на «Автостат».
На 1 января 2018 года в стране насчитывалось не менее 2 770 000 таких машин. Их общая доля составляет 6,5%.
Первое место занимают модели Mercedes-Benz — 636 900 автомобилей.
Далее следует Audi, чей показатель уступает данным лидера на 20 тыс.
Третья строчка досталась BMW. В России зарегистрировано 557 500 таких машин.
В первую пятёрку также попали Lexus и Volvo.
Ранее Newinform сообщало, что названы автомобили, менее всего теряющие в цене в России.
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