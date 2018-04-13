Ещё
В Тольятти при подъезде к плотине Жигулевской ГЭС грузовик врезался в бетонное ограждение
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Тольятти при подъезде к плотине Жигулевской ГЭС грузовик врезался в бетонное ограждение 

Волга Ньюс 1 час назад
Очевидцы сообщали в соцсетях, что авария с участием грузовика произошла перед подъемом к Жигулевской ГЭС. На фотографиях свидетелей видно, что большегруз наехал на бетонное ограждение, сдвинул блоки и смял железный забор. Очевидцы утверждали, что из-за ДТП на трассе М-5 образовалась пробка, протянувшаяся до Жигулевска. Но поврежденную машину оперативно убрали с дороги и днем проезд по трассе стал свободен.
На место происшествия выезжала бригада пожарных. Проводились аварийно-спасательные работы.
По предварительным данным полицейских, в аварии никто не пострадал. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Волга Ньюс: последние новости
Очевидцы сообщают о крупном ДТП на ул. Ново-Садовой в районе Постникова оврага В Тольятти на предприятии мужчине оторвало часть ноги транспортером 35% новых автомобилей, продаваемых в России, производят на АвтоВАЗе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД82
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы2
Названы самые надежные автомобили3
Раскрыта российская комплектация Lifan X70
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы
Автоновости
00:15
Под Хабаровском танк попал в ДТП
ДТП ДТП
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
01:34
Машина на бешеной скорости снесла мальчика в Москве
ДТП
03:50
Машина вспыхнула на АЗС
ДТП
00:11
Внедорожник переехал бабулю трижды
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение