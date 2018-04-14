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На трассе М-5 рядом с Тольятти горела фура
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На трассе М-5 рядом с Тольятти горела фура
Волга Ньюс
1 час назад
Комментарии
Фото:
63.ru
Грузовой автомобиль загорелся во время движения. На место происшествия выезжали два расчета пожарных.
Сотрудниками
МЧС
проводили аварийно-спасательные работы.
Данных о пострадавших нет. Обстоятельства случившегося и ущерб устанавливаются.
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